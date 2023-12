Trotz aller Höhen und Tiefen, die sie in all den Jahrzehnten ihrer gemeinsamen Zeit erlebten, ein Lächeln geht über die Gesichter von Ingeburg und Erich Franz aus Hundheim, wenn sie davon erzählen. Am Sonntag, 10. Dezember, feiern sie das außerordentlich seltene Fest der Kronjuwelenhochzeit im Kreis ihrer Familie.