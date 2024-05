Plus Altweidelbach

Alle Aktivitäten künftig an einem einzigen Platz – Altweidelbach baut Mehrzweckhalle um

i So sah es zwischenzeitlich in der Altweidelbacher Halle aus. Die Umbauarbeiten sind mittlerweile nahezu abgeschlossen. Foto: Volker Berg

Einige wenige Anpassarbeiten müssen zwar noch erledigt werden, doch am Samstag, 1. Juni, soll die aufwendig umgebaute Mehrzweckhalle in Altweidelbach offiziell in Betrieb genommen werden. Alle Bürger und viele Gäste sind ab 14 Uhr in die neue gute Stube der 287-Einwohner-Gemeinde eingeladen.