Ortsvorsteher aus Überzeugung: Für Mirko Helmut Kohl wären aller guten Dinge drei

Der neu gestaltete Scheunenplatz als Mittel- und Treffpunkt in Winzenheim ist eines der wichtigsten Projekte, die Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl in seiner Amtszeit umsetzen konnte. Am 9. Juni bewirbt sich der CDU-Mann zum dritten Mal um das Amt des Ortsvorstehers. Foto: Harald Gebhardt