Plus Kreis Bad Kreuznach Kolumne Kreuznacher Kreis-Lauf: Von politischen Nachtschwärmern und einem Streich der Hexennacht Von Markus Kilian i Lässt keine Zeit verstreichen: Thomas Bursian (FDP) hat in der Nacht auf Sonntag um Mitternacht in Kirn „satzungsgemäß“ das erste Wahlplakat aufgehängt. Foto: Daniel Sauer Plakativ geht es an Nahe und Glan nicht nur beim Thema Wahlwerbung zu, sondern auch, wenn es um die Personalprobleme der Kita geht. Lesezeit: 2 Minuten

Pünktlich Vergangenes Wochenende in der Nacht auf Sonntag am Kirner Einkaufszentrum in der Nähe des Kreisels. Die Stadt schläft, doch Thomas Bursian (FDP) ist hellwach: Pünktlich um Mitternacht hängt er zusammen mit Parteifreund Daniel Sauer sein erstes Wahlplakat für die Kreistagswahl am 9. Juni auf, und das zum frühestmöglichen Zeitpunkt – ...