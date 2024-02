Blumensträuße in den Auslagen, Pralinen im Angebot und verliebte Blicke auf der Straße: Vom Valentinstag kann man ja halten, was man will, vorbei an ihm kommt man nicht. So auch am vergangenen Mittwoch, der Tag, an dem das Herz der Verliebten höher schlug; und gleichzeitig das Herz mancher Narren schwer war, endete doch just an diesem Mittwoch auch die Session.