Plus Kreis Bad Kreuznach Kolumne Kreuznacher Kreis-Lauf: Von blühender Pracht und einem, der kein Blatt vor den Mund nimmt Von Markus Kilian i Die gewöhnliche Küchenschelle blüht inzwischen wieder im Naheland, wie hier auf dem Rotenfels. In einigen Bundesländern steht sie auf der Roten Liste, weil sie vom Aussterben bedroht ist. Foto: Horst Seefeldt Wir freuen uns über den Frühling, der sich im Naheland in voller Pracht präsentiert, wie unsere Leser Horst Seefeldt und Egbert Diehl festgehalten haben. Und wir staunen über den SPD-Chef, der sich angriffslustig zeigt. Blüht der Landrätin bei der Wahl im Herbst doch noch eine Kandidatur gegen einen ebenbürtigen Gegner? Lesezeit: 4 Minuten

Königin der Orchideen Wer durch die Fenster des Wohnhauses von Anita Wagner in der Dorfstraße 9 in Münchwald blickt, kann verschiedene Gattungen Orchideen sehen, die in voller Pracht blühen. Als mein Kollege Reinhard Koch mit der 88-Jährigen spricht, ist sie voller Freude und stolz auf das, was ihr da seit Jahren ...