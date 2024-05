Plus Bad Kreuznach Automatensprenger sollen im Nebel tappen: Neue Sicherheitsvorkehrung der Sparkasse Rhein-Nahe Von Josef Nürnberg i Durch die Vernebelung sieht man die Hand vor Augen nicht. Das soll Banden davon abhalten, hier Automaten zu sprengen. Foto: Josef Nürnberg Automatensprenger machen um die Sparkasse Rhein-Nahe künftig einen Bogen, hofft das Geldinstitut. Dazu rüstet es derzeit massiv auf. Einer der Maßnahmen ist die völlige Vernebelung des Raums, in dem sich die Automaten befinden. Lesezeit: 2 Minuten

Mittwochnachmittag in der Filiale in der Alzeyer Straße in Bad Kreuznach. Sarah Page vom Immobilienmanagement der Sparkasse betritt den Automatenraum. Sie kommt nicht weit. Bewegungsmelder haben sie erfasst, und sofort steigt dichter Nebel auf. Die Automaten verschwinden darin. Im Idealfall sollen Automatenknacker so davon abgehalten werden, die Geldautomaten zu sprengen. ...