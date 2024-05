Plus Bad Kreuznach

SPD setzt auf neues Denken: Claudia Eider will Bad Kreuznach mit Herz und Verstand voranbringen

i Von hier aus die ganze Stadt im Blick: Der Hungrige Wolf ist schon seit ihren Kindheitstagen einer der Lieblingsplätze von Claudia Eider. Foto: Harald Gebhardt

Sie ist eine gebürtige Kreuznacherin „mit Herz und Verstand“, und so will sie auch „ihre“ Stadt voranbringen – gerade in schwierigen Zeiten: Seit fünf Jahren sitzt Claudia Eider (46) für die SPD im Stadtrat. Die Fraktionsvorsitzende führt als Spitzenkandidatin die Sozialdemokraten in den Kommunalwahlkampf.