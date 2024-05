Plus Bad Sobernheim

„Unsäglich und unerträglich“: VG-Chef Uwe Engelmann kritisiert Wahlkampf-Polemik von Roland Ruegenberg

i Der Sozialdemokrat und Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Engelmann hat sich Luft gemacht: Er kritisiert die Wortwahl des Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister-Kandidaten Roland Ruegenberg gegenüber Verwaltung, Mitarbeitern und Ratsentscheidungen. Foto: Silke Jungbluth-Sepp

Die Töne im Wahlkampf an Nahe und Glan werden schärfer. Vor allem Roland Ruegenberg, Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister-Kandidat der Gruppierung LOS, nutzt seit Monaten seinen Facebook-Account, um pointiert-polemisch und mit oft aggressiver Wortwahl Kritik an der Politik in Stadt und VG zu üben.