Birgit Ensminger-Busse möchte Ortsvorsteherin von Bad Münster am Stein-Ebernburg werden: „Mit Herz und Erfahrung gestalten“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Birgit Ensminger-Busse, Beruf und Berufung: Dipl. Betriebswirt mit Berufserfahrung in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Seit 30 Jahren bin ich freiberuflich in der Kultur als Konzertsängerin, Chorleiterin, im Konzertmanagement und in der Erwachsenenbildung tätig. Mutter dreier erwachsener Kinder. Das vierte Kind trägt Fell. Ehrenamtlich engagiert in der Leitung der ev. Matthäuskirchengemeinde, Mitglied in den Vereinen „Schönes BME“ und dem Schwimmbadförderverein BME.

Mein politischer Werdegang

In der CDU vertrete ich den christlichen und liberalen Ansatz, bin seit 2015 im Stadtrat sowie in den Ausschüssen Kultur, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Rechnungsprüfung, Städtepartnerschaften usw.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteherin

Zuhause im Stadtteil – Lebensqualität und Miteinander Stärken u.a. durch Maßnahmen für Sauberkeit und Gestaltung eines einladenden Erscheinungsbildes des Stadtteils. Generationsübergreifende Angebote und Stärkung des Ehrenamtes. Städtebauliche Entwicklungen vorantreiben, den vor Jahren eingetretenen Strukturwandel in der Kur durch Nutzungskonzepte für die vorhandene Infrastruktur in neue Bahnen zu lenken. Unsere starken Standortfaktoren Wein, Historie u.a. Ebernburg, Museen, Thermalquellen, Natur, kulturelle Vielfalt weiter zu entwickeln und unsere Region als „Marke“ zu etablieren, die uns und unseren Nachkommen eine Zukunftsperspektive schafft. Ich möchte Ansprechpartnerin und Vertreterin der Bürger unseres Stadtteils Bad Münster am Stein-Ebernburg sein und ein „Wir-Gefühl“ schaffen.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteherin verändern?

Bad Kreuznach ist zwar eine „Stadt der Rosen“, aber wir sind nicht auf Rosen gebettet. Wir haben damit geringe Handlungsspielräume. Dies darf uns aber nicht lähmen, sondern es muss uns eine Herausforderung sein, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln das bestmöglichste Ergebnis zu erreichen. Hier möchte ich unsere Bürger um Unterstützung bitten und unsere städtische Verwaltung in der Anwendung zielgerichteter und nicht lähmender Bürokratie.

Das sind meine Ecken und Kanten

Das Herz zuweilen nicht auf der Zunge zu haben.

Das ist mein politisches Motto

Chancen sehen und gestalten mit Herz und Erfahrung

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.