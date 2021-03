Bad Sobernheim: Kunstausstellung im Impfzentrum ist gestartet

An einem Ort, an dem man so etwas wohl erst mal nicht vermutet hätte, ist am Samstag eine Kunstausstellung eröffnet worden: Im Kreis-Impfzentrum Bad Sobernheim im früheren Real-Markt sind unter dem Titel „Lichtblicke“ 89 Werke von Künstlern aus dem Kreis Bad Kreuznach zu sehen. Die Idee dazu hatte Martina Hassel, ehemals Bürgermeisterin der Stadt Bad Kreuznach und bis Ende 2019 Geschäftsführerin des Vereins Lebenshilfe, die derzeit ehrenamtlich im Impfzentrum arbeitet. Am Samstag stellte sie zusammen mit Landrätin Bettina Dickes das Projekt vor. Es waren auch neun der zehn ausstellenden Künstler anwesend – selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Schutzmaßnahmen.