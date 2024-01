Vorfreude auf Nachtumzug in Birkenfeld: Närrische Runde wird diesmal noch etwas länger

Aller guten Dinge sind drei: Am Freitag, 9. Februar, steht um 18 Uhr der diesjährige „Birkefella Faasenachtszuuch“ auf dem Fahrplan der Karnevalsfreunde in der Kreisstadt. Seine beiden bisherigen Ausgaben 2019 und (nach der Corona-Zwangspause) 2023 waren Publikumsmagnete mit bester Stimmung gewesen. Um die Situation an einer Engstelle mit besonders großem Besucheraufkommen zu entzerren, wird die Strecke diesmal verlängert.