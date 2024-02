Plus Kreis Birkenfeld/Ruschberg Veilchendienstag im Kreis Birkenfeld: Strohbären wurden wieder durchs Dorf geführt Auch am Veilchendienstag gab es im Kreis Birkenfeld in vielen Orten weitere Umzüge. Traditionell stehen dabei in der Region zum Fastnachtsausklang auch die Strohbären im Fokus. Von Axel Munsteiner, Stefan Conradt

Die alte Tradition wird im Kreis Birkenfeld noch in Dienstweiler, Ruschberg und Wirschweiler gepflegt. Auch am Dienstag wurden in den drei Orten besonders Mutige in stundenlanger Handarbeit vor dem Umzug in Stroh gewickelt und dann von einem Bärenführer durch das Dorf gezogen. Die Gebrüder Christoph und Alexander Stumpf wurden dazu in ...