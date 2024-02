Plus Niederwörresbach Saalfastnacht in Niederwörresbach: Närrischer Showdown im Werzbacher Saloon Wir spielen Cowboy und Indianer – Bei der Saalfastnacht am Samstag herrschten die Gesetze des Wilden Westens.

Wo sind all die Indianer hin? Am Samstagabend jedenfalls sah man viele von ihnen in der Werzbacher Merzweckhalle – auf der Bühne und im Publikum. Und wo die Indianer des Wilden Westens unterwegs sind, finden sich auch jede Menge Cowboys und -girls ein. So geschehen bei der Werzbacher Fasnacht in ...