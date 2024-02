Plus Fischbach Schamanen und Frösche waren in Fischbach unterwegs: Narren lassen sich vom Regen nicht einbremsen Die Zahl der Besucher war hoch, die Stimmung gut, das Wetter weniger. Als sich der 54. Fischbacher Fastnachtsumzug in Bewegung setzen wollte, gab es aber zunächst einen Schock: Wegen eines medizinischen Notfalls musste der Start um eine Stunde verschoben werden. Von Günter Weinsheimer

FCV-Vorsitzender Udo Arend freute sich, dass mit Zugpins für 2,50 Euro plus Spenden ein Teil der Zugkosten gedeckt werden kann. Im FCV-Vereinsheim sorgten die Hunsrück-DJs für die musikalische Unterhaltung und die Moderation des Umzuges. Insgesamt wurden 640 Zugteilnehmer gezählt, die in 16 Fußgruppen, neun Motivwagen und in drei Musikvereinen unterwegs ...