Von Oberstein nach Idar: Der Rosenmontagsumzug 2024 Bunt, lebendig, närrisch: So soll das sein. Vom Obersteiner Festhallenknoten führte der Idar-Obersteiner Rosenmontagszug auf seiner traditionellen Runde pünktlich ab 13.11 Uhr durch die Fußgängerzone am Stadthaus vorbei bis zum Idarer Schleiferplatz. Von Vera Müller

Rund 30 Zugnummern mit etwa 700 Teilnehmern – das liegt auf dem Niveau des Vorjahres – hatten sich bei Zugchef Andre Dalheimer angemeldet: Darunter waren einige, die auch am Sonntag in Fischbach schon am Start waren. Mehrere zehntausend Artikel Wurfmaterial wurden ausgegeben. Neben Süßigkeiten waren auch Puddingpulver-Tütchen und Putzschwämme im ...