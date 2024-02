Plus Algenrodt Der kürzeste Umzug weit und breit: Fastnachter sind auch in Algenrodt unterwegs Wie immer an Fastnachtsdienstag war ein närrischer Lindwurm auch in Algenrodt unterwegs. Von Stefan Conradt

Nach der Runde durch den Rabenkreisel und durchs Oberdorf, an der etwa acht bis zwölf Fußgruppen teilnahmen, steuerten die Narren die VfL-Turnhalle und die Herz-Bure-Stub ab, wo die Alscherder Fassenacht, die in diesem Jahr vom Dicken Donnerstag an ausgiebig gefeiert wurde, ausklang. Die Algenrodter Fastnachter sehen sich als eigenständische Marke. "Wir ...