Plus Kreis Birkenfeld Karneval im Kreis Birkenfeld: So läuft die Saison für die Kostümverkäufer Corona, Inflation und fehlende Kunden. Die letzten Jahre waren teilweise nicht einfach für die Kostümverkäufer und Hersteller. Wie die Kostümverkäufer auf die diesjährige Saison blicken und was die Karnevalstrends 2024 sind. Von Niels Heudtlaß

In diesem Jahr beginnt die Karnevalssaison besonders früh. Bereits am 8. Februar werden die Jecken an Weiberfastnacht durch die Straßen ziehen. Das merken auch die Kostümverkäufer im Kreis Birkenfeld. Zumindest laut Peter Bubenheim. In seinem Geschäft sei es bisher noch sehr ruhig, sagt der Inhaber der Faschingskiste Algenrodt in Idar-Oberstein. ...