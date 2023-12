Seit einem halben Jahr ist City Mood in aller Munde und soll, so sagt es der Name, Stimmung in der Stadt machen: Und das funktioniert trotz aller Hürden und Widrigkeiten recht gut. Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Städte und Zentren“ hat die Vernetzung der Akteure sowie die proaktive Begleitung von Innenstadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit im Juli begonnen.