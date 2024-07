Plus St. Wendel

Heeresinstandsetzung St. Wendel: Werkleiter Christian Wilhelm geht nach 18 Jahren

Sarah Konrad Von Stefan Conradt

i Christian Wilhelm Foto: Christian Wilhelm

Nach fast 18 Jahren als Leiter des Werkes der Heeresinstandsetzungslogistik (HIL) in St. Wendel verlässt der 49-jährige Christian Wilhelm die HIL GmbH auf eigenen Wunsch. „Die Zeit ist gekommen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen“, sagt der Idar-Obersteiner. Nach Informationen der NZ wechselt der frühere CDU-Kreisvorsitzende in verantwortlicher Position zu einer internationalen Sicherheitsorganisation in Luxemburg.