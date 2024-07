Aufzug im Bahnhof Neubrücke: schon wieder defekt – und schon wieder repariert

Über viele Wochen (seit November 2023) war der Personenaufzug zu den Gleisen 2 und 3 in Richtung Idar-Oberstein/Mainz auf dem Regionalbahnhof Neubrücke defekt. Vor allem Rollstuhlfahrer, aber auch Müttern mit Kinderwagen war der Zugang zum Bahnsteig versperrt oder zumindest erschwert. Erst vor wenigen Wochen wurde er wieder in Betrieb genommen.

Der Aufzug in Neubrücke war erneut kurz außer Betrieb. Foto: Stefan Conradt

Am Montag stand er dann schon wieder still, und viele Bahnnutzer befürchteten schon eine erneute lange Wartezeit, zumal es seitens der Bahn keinerlei Erläuterung gab. Doch dann ging es ganz schnell: Wie der Behindertenbeauftragte der Verbandsgemeinde Birkenfeld, Emil Morsch, den die NZ eingeschaltet hatte, am Mittwoch mitteilte, hat ein Techniker der Bahn den Defekt schnell behoben. Der Aufzug funktioniert wieder. Emil Morsch hofft nun, dass dies auch der Dauerzustand werde und bleibe. sc