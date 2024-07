Plus Idar-Oberstein

MVZ-Aus: Klöckner überreicht Unterschriftenliste ans Klinikum Idar-Oberstein

i Julia Klöckner und Christel Veldenzer (links): Die Unterschriftenliste ist fertig. Foto: Annika Scheidt

Die Nachricht über die Schließung des urologischen MVZ in Idar-Oberstein löst eine Welle des Unverständnisses und des Protests aus. Viele Menschen sorgen sich um die medizinische Versorgung und wenden sich unter anderem Hilfe suchend an die Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner, die sich ebenso wie ihr SPD-Bundestagskollege Joe Weingarten in die Thematik einbringt.