Plus Rhaunen

Rhaunen feiert gleich zwei Großprojekte: Verkehrskreisel und Neugestaltung des Dorfplatzes

Von Günther Weinsheimer

i Nach drei Jahren Bauzeit ist der neue Kreisel in Rhaunen (unten) fertiggestellt und wird schon fleißig befahren.

Foto: Günter Weinsheimer

In Rhaunen wird in den nächsten Tagen und Wochen der Abschluss von zwei Großprojekten gefeiert. Nach dem Wegräumen der letzten Absperrschilder vor kurzem durch Ortsbürgermeister Manfred Klingel und Hansi Rohde von der Firma Juchem war der neue Kreisel in Rhaunen für den Verkehr freigegeben.