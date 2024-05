Plus Stipshausen

Aus Spaß wurde Stütze des kulturellen Lebens: Geißenverein feiert 50. Geburtstag

Von Hermann Mosel

i Die Mitglieder des Geißenvereins in ihrem typischen Outfit mit Frack, Zylinder und rotem Halstuch sind fester Bestandteil bei den verschiedenen Veranstaltungen in Stipshausen. Foto: Hermann Mosel (Archiv)

Wer sagt, dass die 13 eine Unglückszahl ist? Als sich am 23. März 1974 13 Stiebser Männer zusammensetzten, um einen Verein zu gründen, der zunächst einmal nur einen hohen Spaßfaktor haben sollte, ahnte niemand, dass sich daraus ein Verein entwickeln würde, der aus dem kulturellen Leben des Dorfes nicht mehr wegzudenken ist. Der Geißenverein feiert am Donnerstag, 9. Mai (Christi Himmelfahrt), sein 50-jähriges Bestehen auf dem Festplatz in Stipshausen.