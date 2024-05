Plus Breitenthal Anno 1840 in Breitenthal: Die allerletzte Kneipe im Ort Von Niels Heudtlaß i Martin Sauer, seines Zeichens Wirt des Anno 1840, arbeitet hauptberuflich als Energieelektroniker. Das Kneipier-Dasein ist sein Hobby. Er weiß, dass eine Dorfkneipe einen großen sozialen Wert hat. Foto: Niels Heudtlaß Immer mehr Kneipen auf dem Land stehen vor Problemen. Das Anno 1840 ist das letzte privat geführte Gastronomieangebot in Breitenthal. Doch leben kann der Inhaber von der Dorfkneipe nicht. Lesezeit: 3 Minuten

Durch einen Hauseingang links durch eine Wohnungstür führt der Weg in die Kneipe Anno 1840 in Breitenthal. Braune Eckbänke mit Blumenmuster stehen hinter kleinen Kneipentischen. Schwarz-weiß Bilder aus der Vergangenheit der Stammgäste hängen an der Wand neben alter Werbung für Kirner Bier. Der Tresen nimmt einen Großteil des Raumes ein. ...