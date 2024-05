Plus Vettelschoß

„Vettelschoß noch lebenswerter machen“ – Was Bürgermeisterkandidat Norbert Rohringer anpacken will

Von Sabine Nitsch

i Möchte als Bürgermeister von Vettelschoß einiges erreichen: Norbert Rohringer geht für die FWG ins Rennen. Foto: Sabine Nitsch

Norbert Rohringer ist ein politisches Urgestein in Vettelschoß. Seit 30 Jahren engagiert sich der 70-Jährige in der FWG Vettelschoß-Kalenborn, sitzt im Ortsgemeinderat und war zehn Jahre Mitglied im Verbandsgemeinderat Linz. Jetzt möchte er Bürgermeister in Vettelschoß werden und stellt sich am 9. Juni zur Wahl. Im RZ-Interview spricht er unter anderem darüber, wo er den größten Handlungsbedarf für Vettelschoß sieht.