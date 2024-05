Plus Bad Hönningen Endlich Luft für wichtige Aufgaben: Land entlastet Stadt Bad Hönningen von 12 Millionen Euro Schulden Von Simone Schwamborn i Staatssekretärin Simone Schneider (4. v. l.) überreichte den Bescheid Stadtbürgermeister Reiner W. Schmitz (3. v. l.). Mit ihm freuten sich die Beigeordneten Werner Lahme (1. v. l.) sowie Diana Göttes (2. v. l.) und Verbandsbürgermeister Jan Ermtraud (rechts). Foto: Simone Schwamborn Das sind mal gute Nachrichten aus Mainz: Rheinland-Pfalz unterstützt mehr als 500 beteiligte Kommunen und übernimmt Schulden in Gesamthöhe von etwa drei Milliarden Euro – darunter Bad Hönningen, Hammerstein und Leutesdorf. Lesezeit: 1 Minute

Sehr groß war die Freude im Bad Hönninger Rathaus, als Staatssekretärin Simone Schneider am Mittwoch einen Bewilligungsbescheid für die Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ an den Bad Hönninger Stadtbürgermeister Reiner W. Schmitz überreichte. In dem Programm stellt das Land Rheinland-Pfalz insgesamt 3 Milliarden Euro zur ...