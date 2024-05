25. Auflage von „Wieder ins Tal“ geht an den Start: Autofreier Sonntag lockt Radler ins Wiedtal

Die Ortschaften entlang der Strecke haben jeweils ein Programm auf die Beine gestellt. Ein Überblick:

Seifen: Hier findet die Eröffnung um 10 Uhr in der Ortsmitte durch Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Altenkirchen-Flammersfeld, den Puderbacher Verbandsgemeindebürgermeister Volker Mendel, Seifens Ortsbürgermeister Torsten Walterschen und Döttesfelds Ortsbürgermeister Martin Fischbach. Die Dorfgemeinschaft Seifen kümmert sich um das leibliche Wohl und die Kinderbelustigung. Eine fünfköpfige Liveband bietet die Begleitmusik. Die Gaststätte „Bikers Canyon“ freut sich auf Gäste in ihrem Biergarten.

Döttesfeld: Am ehemaligen Hotel zum Wiedbachtal verkaufen örtliche Vereine den Besuchern Speisen und Getränke als Stärkung.

Burglahr: Die Karnevalsgesellschaft „Burggraf 48 e. V.“ bietet auf dem Dorfplatz gegenüber der Wiedtalstraße 1 Speisen und Getränke an. Ein Unterhaltungsprogramm für Kinder wird geboten. Der Heinrichshof wird mit einem Joghurtstand auf dem Dorfplatz anwesend sein. Zusätzlich ist der Hofverkauf am Heinrichshof geöffnet, wo unter anderem Käse zum Verkauf angeboten wird.

Peterslahr: Die Dorfgemeinschaft Peterslahr erwartet Teilnehmer von „Wieder ins Tal“ vor dem Tunnel in Peterslahr. Für leibliches Wohl und Kinderprogramm wird gesorgt.

Neustadt: Im Garten von Kloster Ehrenstein findet ab 10.30 Uhr das Patronatsfest mit Festgottesdienst und Prozession an den Bach-Altar. Die Westerwaldklänge Asbacher-Land, eine Hüpfburg und ein Verpflegungsangebot laden zum Verweilen ein. Am Magarita-Platz bietet der Chor „Wiedperle“ Waffeln an. Von 13 bis 15 Uhr sorgt der Musikverein Rahms für musikalische Unterhaltung. Auf dem Gelände Prangenberg Baustoffe sind ein Imbissstand und eine Hüpfburg aufgebaut. Das Zweiradhaus Menzenbach bietet einen Reparaturservice für Fahrräder an der Aral-Tankstelle an. Der Parkplatz von Rewe und Norma wird ganztägig für Veranstaltungsgäste zur Verfügung gestellt.

Oberhoppen: Die Vor-Tour der Hoffnung wird im Eingangsbereich der Kläranlage mit einem Informationsstand vertreten sein. Außerdem gibt es eine kleine Radreparaturstation. Vor Ort werden frische Waffeln, Kaffee, Getränke und Bratwürstchen von einem regionalen Metzgereibetrieb angeboten.

Roßbach: Der ADFC Neuwied bietet eine Fahrradcodierung an, um den Diebstahl und den Verkauf gestohlener Räder zu erschweren. Der Gasthof Roßbacher Hof lädt mit großem Zelt und Fahrradparkplatz bei leckeren Grillspezialitäten und hausgemachter Erbsensuppe zum Verweilen ein. Der Förderverein und der Elternausschuss der Kita „Im Zwergenreich" bieten einen Kaffee- und Kuchenverkauf zugunsten der Einrichtung an. Der Lacher Stall serviert Leckeres vom Grill und viele andere Spezialitäten.

Waldbreitbach: Auf dem Platz am Alten Kreuz in der Ortsmitte verkaufen die „Bräpe Jonge“ Speisen und Getränke am Imbiss. Es ist für musikalische Unterhaltung und eine Hüpfburg gesorgt. Die umliegende Gastronomie hat geöffnet. Die Tourist-Information in der Neuwieder Straße 61 bietet zwischen 12 und 16 Uhr kostenfreies Informationsmaterial und Radkarten zum Verkauf an.

Hausen: Der Außenbereich des Wiedtalbads mit großer Liegewiese hat an diesem Sonntag geöffnet. An der Kreuzkapelle am Wiedufer findet um 11 Uhr ein Open-Air-Fahrrad-Gottesdienst statt. Am Ende der heiligen Messe werden die Radfahrer und ihre Räder gesegnet. Anschließend gibt es dort ein Frühschoppen. Von den Traktorfreunden werden verschiedene Traktoren, Unimogs und andere Geräte ausgestellt. Zur Verpflegung gibt es Bratwurst und Steaks vom Schwenkgrill, kalte Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Die Kinder können auf der Hüpfburg toben. Das Präventionsmobil der Polizei ist ebenfalls vor Ort und berät zur Sicherung von Rädern und der Vermeidung von Diebstählen.

Niederbreitbach: Statt auf dem Parkplatz an der Kulturwerkstatt gibt es in diesem Jahr ein Programm zum „Stiftungsfest 160 Jahre JGV“ im und rund um das Dorfgemeinschaftshaus im Freizeitpark beim Campingplatz. Es werden warme Speisen, Getränke, Kaffee und Kuchen angeboten. Für die jungen Gäste gibt es ein Kinderschminken und eine Hüpfburg, 4-Gewinnt und Leiter-Golf. Um 10 Uhr findet ein Festhochamt am Platz statt. Ab 11 Uhr wird zum Frühschoppen samt Platzkonzert vom Musikverein Wiedklang eingeladen. Um 14 Uhr ist der Festkommers mit kurzweiligem Unterhaltungsprogramm geplant. Der Radwandertag endet um 17 Uhr, weiterhin sind alle Radler zum gemütlichen Festausklang willkommen. Auto- und Fahrradparkplätze sind ausreichend vorhanden. red