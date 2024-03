Plus Kreis Neuwied Gehen dem Kreis Neuwied im ÖPNV Einnahmen verloren? Ja zu Kontrollgeräten fürs Deutschlandticket Von Ralf Grün i Derzeit kann das Deutschlandticket in den Bussen nicht effektiv kontrolliert werden. Der Kreis Neuwied befürchtet dadurch Einnahmeausfälle. Neue Kontrollgeräte sollen Abhilfe schaffen. Foto: Boris Roessler/dpa Lesezeit: 2 Minuten Gehen dem Kreis Neuwied im ÖPNV wegen des Deutschlandtickets dringend benötigte Einnahmen verloren? Die Kreisverwaltung befürchtet genau das – und zwar deshalb, weil seit Mai 2023 in Bussen weder im Schülerverkehr noch bei den übrigen Fahrgästen im Grunde keine Fahrscheinkontrollen erfolgen könne, hat Landrat Achim Hallerbach im Kreisausschuss berichtet.

In den Bussen könnten weder Deutschlandtickets in Chipkartenform noch Handytickets über die derzeit installierten Fahrscheindrucker ausgelesen werden. Wir hätten die Geräte gern schon in den Ausschreibungen für die Vergaben der Linienbündel Raiffeisenregion-Süd, Wiedtal und Stadtverkehr Neuwied berücksichtigt. Doch im Vorfeld war das Thema Deutschlandticket leider noch nicht aktuell. Kreisbeigeordneter Michael Mahlert Doch das ...