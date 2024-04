Charity-Tour für Kinder in Not: Duo aus Neustadt fährt mit Motorrädern nach Asien

Berthold Wirtgen und Hans-Peter Meffert aus Neustadt haben während der Flutkatastrophe im Ahrtal eine wichtige Lektion gelernt: In schwierigen Zeiten ist Zusammenhalt unersetzlich. Aus dieser Erfahrung heraus haben sie beschlossen, nicht nur im Katastrophenfall zu helfen, sondern auch langfristig Gutes zu tun. Mit ihrer Leidenschaft fürs Motorrad fahren wollen sie nun Kindern in Not eine bessere Zukunft ermöglichen.

Berthold Wirtgen (von rechts) und Hans-Peter Meffert im Gespräch mit Sabine Dittrich und Gerd Weißenfels vom Vorstand von Kinder in Not, über die Details ihrer bevorstehenden Charity-Tour. Foto: Claudia Kirschbaum

„Unsere Leidenschaft gilt dem Motorrad fahren, welches uns eine einzigartige Freiheit schenkt. Doch wir möchten gerne über das bloße Erkunden von Straßen, Landschaften und Begegnungen mit Menschen hinausgehen. Wir möchten mit dieser Leidenschaft Positives bewirken und anderen helfen“, erklären Berthold Wirtgen und Hans-Peter Meffert.

Strecke: etwa 25.000 Kilometer

Die beiden Abenteurer planen laut Pressemitteilung der Aktionsgruppe Kinder in Not eine Charity-Tour, bei der sie rund 25.000 Kilometer pro Motorrad zurücklegen werden. Für jeden dieser Kilometer streben sie eine Spende von 1 Euro an, mit dem Ziel, insgesamt 50.000 Euro zu sammeln. Diese Summe soll zu 100 Prozent der Aktionsgruppe „Kinder in Not“ zur Verfügung gestellt werden.

Vor Kurzem haben Berthold Wirtgen und Hans-Peter Meffert die Aktionsgruppe in Rahms besucht, um dort die konkreten Tourenpläne zu besprechen. Die Charity-Tour „Rhein2Ganges“ startet am 1. Mai um 10 Uhr in Linz. Von dort aus führt die Route zunächst zur Quelle des Rheins und dann weiter zur Quelle des Ganges. Die Reise führt durch mehrere Länder, darunter Slowenien, Montenegro, Albanien, Türkei, Kirgisistan, Indien und Nepal. Gerd Weißenfels, Vorstandsmitglied der Aktionsgruppe Kinder in Not, wird die beiden Abenteurer bis nach Kroatien begleiten.

Ziel: Abenteuer und Hilfe für bedürftige Kinder

„Unser Ziel ist es, nicht nur ein spannendes Abenteuer zu erleben, sondern auch einen positiven Beitrag für Kinder in Not zu leisten. Wir hoffen auf die Unterstützung vieler Menschen, um unser Ziel zu erreichen und Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen“, betont Hans-Peter Meffert. Die Motorradfahrer freuen sich über jede Unterstützung auf ihrer Reise und laden alle Interessierten ein, sie auf ihrer Webseite zu begleiten und für die Aktionsgruppe zu spenden.

Infos, auch zu Spenden: www.rhein2ganges.de