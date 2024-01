Plus Beuren Wetter zu schlecht: Lkw-Bergung per Heli bei Beuren vertagt Wegen schlechten Wetters muss die für Mittwoch, 3. Januar, angedachte Bergung eines verunglückten Lkws aus einem Steilhang an der K 10 bei Beuren vertagt werden. Von David Ditzer

Auf RZ-Nachfrage teilte das beauftragte Spezialkranunternehmen mit, derzeit liefen nötige Vorbereitungen, um das Wrack in Einzelteilen per Helikopter aus dem schwer zugänglichen Gelände holen zu können. Unfall ereignete sich in der Woche vor Weihnachten Einen Flugtermin gebe es aber noch nicht. Seit einem Unfall am 21. Dezember liegt das Wrack in dem ...