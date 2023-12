Plus Beuren Nach Lagebesprechung: Hubschrauber soll Lkw-Wrack in der Eifel bei Beuren bergen Das Lkw-Wrack, das seit einem Unfall am 21. Dezember in einem bewaldeten Steilhang an der Kreisstraße 10 nahe Beuren liegt, soll per Hubschrauber aus dem Waldstück geholt werden. Von David Ditzer

Das ging aus einer Lagebesprechung am Donnerstagvormittag hervor, an der Bergungsfachleute, Polizei und Landesbetrieb Mobilität (LBM) teilnahmen. Die aufwendige Aktion soll voraussichtlich am Mittwoch, 3. Januar, in Angriff genommen werden, teilt die Polizeiinspektion Zell auf RZ-Nachfrage mit. Dazu werden auch Straßensperrungen nötig. Wrack soll zunächst zerlegt werden Damit der Zwölftonner überhaupt per ...