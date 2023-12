Plus Beuren/Bad Bertrich Lkw rutscht bei Beuren den Hang hinunter: L 103 Alf – Bad Bertrich vorerst gesperrt Die Rettungskräfte sind am Donnerstagvormittag zu einem spektakulären Unfall ausgerückt: Ein tonnenschwerer Lkw fuhr in einer Kurve aus bisher unklaren Gründen durch eine Leitplanke und rutschte etwa 100 Meter den Hang hinunter. Von Annika Wilhelm

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag, 21. Dezember, zwischen Beuren und Bad Bertrich auf der K10, und zwar gegen 10.40 Uhr, so die Polizei Zell. Ein Lkw-Fahrer verlor aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er die kurvenreiche Straße in Richtung Bad Bertrich fuhr. Oberhalb der Beurener Mühle ...