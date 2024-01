Plus Beuren Kreis Cochem-Zell

Nach Lagebesprechung: Hubschrauber soll Lkw-Wrack in der Eifel bei Beuren bergen

Das Lkw-Wrack, das seit einem Unfall am 21. Dezember in einem bewaldeten Steilhang an der Kreisstraße 10 nahe Beuren liegt, soll per Hubschrauber aus dem Waldstück geholt werden.