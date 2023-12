Plus Beuren Die Lage ist kompliziert: Lkw-Bergung in Steilhang bei Beuren vertagt Der am Donnerstag nahe dem Eifeldorf Beuren einen Steilhang hinabgestürzte Zwölftonner sollte eigentlich am Freitag geborgen werden. Doch daraus wurde zunächst einmal nichts. Von David Ditzer

Die Bergung eines Lkw-Wracks aus einem bewaldeten Steilhang an der K 10 bei Beuren gestaltet sich äußerst schwierig. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW), Baumkletterer des Treis-Kardener Forstbetriebs Herter und Mitarbeiter des Wittlicher Spezialkranunternehmens Steil richteten die Absturzstelle am Freitag so weit her, dass die Bergung möglichst bald erfolgen kann. Die unterhalb ...