Plus Senheim

Senheims Bürgermeisteramt soll weiterbesetzt werden: Volker Ahnen kandidiert erneut

Von Johannes Kirsch

i Volker Ahnen Foto: Johannes Kirsch

Seit dem Jahr 2004 wechselte Volker Ahnen bei jeder Kommunalwahl sein Amt in der Gemeinde Senheim: zunächst einfaches Gemeinderatsmitglied, dann Zweiter Beigeordneter, dann Erster Beigeordneter und seit 2019 Ortsbürgermeister als Nachfolger von Lothar Stenz. Nun aber will Ahnen für mehr Kontinuität in seinem persönlichen Werdegang sorgen; er kandidiert erneut für die Dorfspitze.