Geht die Moselkrone nach Cochem-Zell? Drei von vier Kandidatinnen sind aus dem Landkreis

Aus Sankt Aldegund geht Paula Sophie Scherrer ins Rennen um die Krone der Mosel-Weinkönigin. Die 21-Jährige studiert an der Universität Trier die Fächer Biologie und Mathematik mit dem Ziel Grundschullehrerin zu werden. Für ihren Heimatort ist sie seit 2019 als Weinmajestät im Einsatz. Von 2019 bis 2023 war sie Weinprinzessin, im vergangenen Jahr wurde sie zur Ortsweinkönigin von St. Aldegund gewählt. Der Einsatz für den heimischen Wein hat familiäre Tradition: Ihre Mutter war Weinkönigin von Neef und ihre Schwester ist aktuell Weinprinzessin von Sankt Aldegund.

Maja Treis aus Zell-Merl ist ebenfalls Studentin an der Universität Trier. Nach dem Abschluss des Europäischen Abiturs in Luxemburg studiert sie seit 2020 Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Marketing, Strategie und Human Ressources. Die 22-Jährige ist seit 2021 Weinprinzessin von Zell und wird beim Weinfest Ende Juni zur Stadtweinkönigin gekrönt. Erfahrungen in der Weinbranche sammelte sie nicht nur in der Sektkellerei ihrer Familie, sondern auch mit Jobs in einer Weinbar in Trier sowie als Weinberaterin und Moderatorin von Weinproben.

Die amtierende Stadtweinkönigin von Traben-Trarbach strebt ebenfalls nach dem Amt der Mosel-Weinkönigin: Anne van Dongen hat deutsch-niederländische Wurzeln und ist 22 Jahre alt. Sie studiert Grundschullehramt an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Ihre Leidenschaft für die Mosel und den Wein entwickelte sie durch die Mitwirkung im touristischen Betrieb ihrer Familie, die mehrere Campingplätze betreibt. Durch Weinbergsführungen, Weinproben und ein Praktikum in einem Weingut vertiefte sie ihre Kenntnisse der heimischen Weinkultur.

Die vierte Kandidatin ist Anna Zenz aus Ediger-Eller. Sie ist in einem Winzerbetrieb mit Restaurant und Ferienwohnungen aufgewachsen. Nach dem Abitur absolvierte sie eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau und arbeitet seit 2023 als Außendienstmitarbeiterin für ein Versicherungsunternehmen. Berufsbegleitend studiert die 23-Jährige an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Koblenz. Anna Zenz repräsentiert seit drei Jahren als Weinkönigin ihre Heimatgemeinde.

In den kommenden Wochen stehen für die Kandidatinnen Sensorik- und Weinseminare sowie weitere Schulungen an. Damit möchte die Weinwerbung die vier jungen Frauen intensiv auf die Wahl und ihren Einsatz für den Moselwein vorbereiten. Für Juli ist die Produktion eines gemeinsamen Videos geplant, in dem die Bewerberinnen das Weinanbaugebiet und weintouristische Höhepunkte von Saar bis Terrassenmosel vorstellen werden.

Entscheidung wird im September gefällt

Die Entscheidung, wer die Mosel-Krone tragen wird, fällt am 13. September in Leiwen. Eine mehr als 20-köpfige Jury aus regionalen und überregionalen Wein- und Tourismusfachleuten sowie Medienvertretern wird das Fachwissen der Kandidatinnen über das Weinbaugebiet Mosel bewerten. Das Themenspektrum reicht von den Weinbergsböden und Rebsorten über Anbau und Kellerarbeit bis zu Weinstilistik und Vermarktung. Auftreten, rhetorische Fähigkeiten und Schlagfertigkeit spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, wenn die vier jungen Frauen sich im Forum Livia im Rahmen eines moderierten Bühnenprogramms vor Publikum und Jury präsentieren.

Fest steht schon, dass jede der Kandidatinnen eine Krone erhalten und ein Jahr lang von Trier bis Berlin und auch international im Einsatz für den Moselwein sein wird. Denn neben der Mosel-Weinkönigin werden in diesem Jahr drei Mosel-Weinprinzessinnen gekrönt. red