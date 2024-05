Plus Möntenich/Mayen Kommentar zur Ausbreitung des Raubtieres: Der Wolf muss ins Jagdrecht Von Birgit Pielen i Foto: Jens Weber/MRV Bis vor wenigen Jahren war der Wolf in weiten Teilen Europas ausgestorben. Heute gibt es allein in Deutschland wieder 184 Rudel. Vor fünf Jahren waren es nur 77. Das zeigt, welche Dynamik die Verbreitung des Wolfes hat – und wie drängend die Frage ist: Wie viele Wölfe wollen wir? Lesezeit: 1 Minute

Noch ist der Wolf europaweit durch die Berner Konvention geschützt. In Deutschland darf er nicht bejagt werden, sondern auffällige Tiere dürfen nur in Ausnahmefällen „entnommen“ werden – so lautet die vornehme Bezeichnung für gezieltes Töten. Doch das dürfte auf Dauer nicht genug sein. Denn die große Frage lautet: Ist eine ...