Plus Moselkern Seit 20 Jahren ein Team: Bücherfreundinnen machen Lust aufs Lesen Von Ulrike Platten-Wirtz i Margret Braunger (links) und Heidi Bressan (Mitte) lesen nicht nur gern, sie haben auch Spaß daran, ihre überwiegend weiblichen Kunden zu beraten. Mehr als 1500 Bücher können in der Pfarrbücherei in Moselkern für kleines Geld ausgeliehen werden. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Als die Zwei aus der Bücherei sind Heidi Bressan und Margret Braunger längst auch über die Grenzen von Moselkern bekannt. Seit 20 Jahren leiten die beiden 62-Jährigen die Pfarrbücherei, die korrekterweise heute die Bezeichnung Katholische Öffentliche Bücherei trägt. Lesezeit: 4 Minuten

Die Liebe zu Büchern und die Freude am Lesen sorgen dafür, dass der Funke der Begeisterung nicht nur auf die Kunden überspringt, sondern auch den ein oder anderen Moselkerner schon zu einer Leseratte hat werden lassen. Was die beiden Frauen im Laufe der Jahre in der Bücherei erlebt haben, erzählen ...