Der Wein ist das Ziel: Per Monorack-Bahn geht es in Ernst für die Weinmajestäten zum Breva-Wanderweg

Die amtierende Moselweinkönigin Marie Sophie Schwarz und ihre beiden Prinzessinnen Amelie Fritschle und Franziska Fritzen (v.l.) wurden von BREVA-Präsidentin Anke Beilstein persönlich per Monorackbahn zum Wanderweg kutschiert. Foto: Thomas Esser Im Gegensatz zum bekannten Jakobsweg (Camino) ist beim Breva-Wanderweg nicht der Weg sondern ein hervorragender Wein das Ziel. Der wächst als einzigartiger Moselriesling zwischen den Ortslagen Bruttig und Valwig in einer der bekanntesten Steillagen an der Terrassenmosel. Die ersten Buchstaben der Winzerorte Bruttig, Ernst und Valwig standen bei der Namensfindung Pate, denn von dort kommen die Winzer, die sich die Weinlage teilen.

Weg und Steillagen kann man im Rahmen einer außergewöhnlichen Wanderung bei einem traumhaften Ausblick ins Moseltal erkunden. Das Breva-Team, eine Interessengemeinschaft aus den Ortschaften Bruttig, Ernst und Valwig, organisiert diese Erlebniswanderungen und baut in dem Areal den besonderen Breva-Riesling an. Besonders auch deshalb, weil er durch seine hochwertige Qualität in ...