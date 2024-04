Plus Cochem-Zell

Millionendefizit wegen des Busverkehrs: Kreis Cochem-Zell steht kurz vor Klage gegen das Land

Von Peter Meuer; Angela Kauer; Dieter Junker

i Der Endertplatz in Cochem: Zahlreiche Busse starten von hier aus jeden Tag in die Weiten des Landkreises. Das ÖPNV-Angebot wurde ausgeweitet – doch die Kosten drücken schwer auf den Kreishaushalt. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Landrätin Anke Beilstein sieht keinen anderen Ausweg: Sie hat bereits Kontakt zu Anwälten aufgenommen will gegen das Land Rheinland-Pfalz klagen. Der Kreis Cochem-Zell muss derzeit viel Geld in den Busverkehr investieren, Vorgaben des Landes spielen hierbei eine Rolle. Doch mit den Millionendefiziten und den gewaltigen Löchern im Kreishaushalt sieht man sich in Cochem allein gelassen – und will sich nun juristisch wehren.