Plus Cochem-Zell Eisregen in Cochem-Zell: Schul- und Busausfälle, aber kein großes Chaos Vor massivem Unwetter mit Eisregen im Kreis Cochem-Zell hatte für Mittwoch nicht nur der Deutsche Wetterdienst gewarnt. Auch über Mobiltelefone gingen entsprechende Alarmmeldungen raus. Zu Eisregen kam es tatsächlich. Der Busverkehr wurde ab 10 Uhr komplett eingestellt, teilte die Kreisverwaltung Cochem-Zell unter Berufung auf eine Mitteilung der Busunternehmen mit. Das wiederum hatte Folgen für die Schulen. Doch was war sonst los? Von Ulrike Platten-Wirtz, David Ditzer

Wegen des angekündigten Extremwetters fiel der Unterricht an vielen Cochem-Zeller Schulen aus. Die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Zell hatte bereits am Vortag auf ihrer Webseite darüber informiert, dass nur für Schüler der 13. Jahrgangsstufe wegen der Zentralabiturprüfungen im Fach Englisch Anwesenheitspflicht bestehe. Die Schulaufsichtsbehörde hatte landesweit gefordert, die Abiturprüfungen in ...