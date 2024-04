Plus Cochem-Zell

Die Linke tritt nicht mehr an: Sechs Parteien wollen in den Kreistag

Von Dieter Junker

i Bei der Kommunalwahl am 9. Juni werden auch die Karten für den Kreistag Cochem-Zell neu gemischt. Sechs politische Gruppierungen bewerben sich um ein Mandat. Foto: Dieter Junker

Sechs Parteien beziehungsweise Wählergruppen treten am 9. Juni bei der Kreistagswahl Cochem-Zell an. Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung die Wahlvorschläge der SPD, der CDU, von Bündnis 90/Die Grünen, der AfD, der FDP und der FWG Cochem-Zell zugelassen.