Plus Bad Bertrich Bei Bad Bertrich: Wanderer und Mountainbiker erleben gemeinsam die Natur i Wanderer und Mountainbiker sollen am 1. Mai rund um Bad Bertrich gemeinsam die Natur erleben. Das Foto zeigt eine Frühlingsblumenweise nahe dem Bad Bertricher Ortsteil Kennfus. Foto: David Ditzer (Archiv) Am Mittwoch, 1. Mai, präsentieren das Gesundland Vulkaneifel und der Vulkanbike-Trailpark in Bad Bertrich zum zweiten Mal die Veranstaltung „Gemeinsam Natur erleben“. Lesezeit: 1 Minute

Immer mehr Gäste sind aktiv im „Gesundland Vulkaneifel“ unterwegs – zu Fuß oder auf dem Fahrrad. „Die Vulkaneifel hat das Glück, beliebtes Urlaubsziel für Wanderer zu sein und zugleich zu den Top-Bikeregionen in Deutschland zu gehören“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gesundland Vulkaneifel GmbH. Am Mittwoch, 1. Mai, präsentieren ...