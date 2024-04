Plus Zell Fast 400 Weinfreunde haben abgestimmt: Welcher Winzerbetrieb stellt den Zeller Stadtwein? Von Johannes Kirsch i Was gibt es Neues? Was zeichnet den aktuellen Jahrgang geschmacklich aus? Diese und andere Fragen beantwortete Klaus Stülb (rechts) vom gleichnamigen Kaimter Weingut Besucherinnen und Besuchern seines Standes. Foto: Johannes Kirsch Wie reich und wie vielfältig die Weinkultur in der Weinstadt Zell ist, davon konnten sich Besucherinnen und Besucher der Weinkulturnacht am vergangenen Wochenende selbst ein Bild machen. Die Zeller Land Tourismus (ZLT) GmbH hatte bereits zum 13. Mal zu der beliebten Veranstaltung ins städtische Rathaus eingeladen. Lesezeit: 3 Minuten

Durch Bezahlung einer Pauschalgebühr am Eingang konnte man auf 1000 Quadratmetern, die sich über mehrere Etagen verteilten, sämtliche Weine der nach bestockter Rebfläche zweitgrößten Weinbaugemeinde der Mosel kosten – und an einer Station sogar selbst bewerten. Denn in einem kleinen Raum im ersten Stock, in dem für gewöhnlich die Marketingabteilung der ...