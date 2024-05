Plus Betzdorf Zum Jubiläum wird gefeiert: Jugendwehr ist bereits seit 50 Jahren aktiv Von Claudia Geimer i Die Jugendfeuerwehr Betzdorf feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wurde mit einem Festakt im Feuerwehrhaus und einer Stadtrallye begangen. Foto: Claudia Geimer 50 Jahre ist die Jugendwehr in Betzdorf mittlerweile alt. Das wurde am vergangenen Samstag groß gefeiert. Wehrleute aus der ganzen Region waren angereist. Vom Landesjugendfeuerwehrwart gab es ein besonders Geschenk. Lesezeit: 2 Minuten

Die Fahne der Landesjugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz weht künftig auch am Feuerwehrhaus in Betzdorf. Landesjugendfeuerwehrwart Dirk Ströder brachte sie als Geschenk zum 50-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Betzdorf mit an die Sieg. Das Jugendorchester der Stadtkapelle unter der Leitung von André Becker gestaltete die Feier mit. Nach dem offiziellen Teil unternahmen rund 170 Kinder ...