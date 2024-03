Plus Wissen

VG-Rat Wissen stellt Weiche: Für Mensaneubau an Franziskus-Grundschule

Von Elmar Hering

i Das geräumte Grundstück direkt neben der Franziskus-Grundschule in Wissen könnte Platz für den Neubau bieten. Foto: Elmar Hering

Der Rat der Verbandsgemeinde Wissen befürwortet einen Anbau an der Franziskus-Grundschule, um die sich weiter verschärfende Raumnot in den Griff zu bekommen. Diese Grundsatzentscheidung fiel in der jüngsten Ratssitzung bei lediglich zwei Enthaltungen.