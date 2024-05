Unfallschwerpunkt schon seit Jahren Thema: Bürger fordern Entschärfung der Schürdter Höhe

Die K 17 aus Richtung Schürdt (rechts) und die L 276 aus Richtung Weyerbusch münden auf der Schürdter Höhe in die viel befahrene B 256. Anwohner fordern hier seit Jahren eine Entschärfung. Nun wurde ein offener Brief an Ministerin Daniela Schmitt verfasst. Foto: (Archiv) Heinz-Günter Augst