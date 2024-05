Ulf Langenbach möchte Ortsbürgermeister in Etzbach werden: „Die konstruktive Zusammenarbeit fortsetzen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Name: Langenbach, Ulf Alter: 61 Jahre Beruf: Key Account Manager Mitgliedschaften: SSG Etzbach, SSV Etzbach, Bürgerverein Etzbach Hobby: Motorradfahren Ansonsten wie unser Dorf: „Lebens- und Liebenswert“

Mein politischer Werdegang

Ich begleite das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Etzbach mit seinen Ortsteilen seit Juni 2014 mit viel Freude und Engagement, deshalb bewerbe ich mich für eine weitere Amtszeit.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

- Erstellung einer neuen Homepage für Etzbach – bereits in Arbeit. – Perspektivisch eine Dorf-App als Informationsmedium für die Einwohner – Der geplante Mehrgenerationenplatz mit vielen neuen Angeboten für Jung und Alt soll nunmehr in zwei Bauabschnitten bis Mitte 2025 fertiggestellt sein. – Es gilt, die gute Infrastruktur in Etzbach auch in der Zukunft in einem gutem Zustand zu erhalten. Die bisher noch nicht sanierten Straßen sollen in die Planung aufgenommen werden. – Energetische Sanierung des Bürgerhauses und weitere Modernisierung – Mittelfristige Planung eines eigenbetriebenen Solarparks auf den Dächern des Industrieparks – Die Starkregen- und Hochwasservorsorge konstruktiv begleiten – Die Wanderwege rund um Etzbach noch attraktiver machen

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, den Vereinen und den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin vertrauensvoll fortsetzen und beleben. Die Ortsteile der Gemeinde mehr vereinen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ecken und Kanten stehen für Individualität

Das ist mein politisches Motto

Der Wurm muß dem Fisch schmecken, nicht dem Angler

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.