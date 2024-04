Plus Birken-Honigsessen

Themenliste des Ortsgemeinderates Birken-Honigsessen: Vom Friedhof bis zum Netto-Markt

Von Elmar Hering

i Auf dem örtlichen Friedhof besprachen die Ratsmitglieder kurz die Notwendigkeit, ein neues Feld für Doppelgräber anzulegen. Foto: Elmar Hering

Die von vielen Bürgern in Birken-Honigsessen ersehnte Ansiedlung eines Einkaufsmarktes in ihrem Dorf ist wieder ein Stückchen näher gerückt. Laut Ortsbürgermeister Hubert Wagner liegt, ganz frisch, ein erster Vertragsentwurf vor. In der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates war dies allerdings nur eines der behandelten Themen.